شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى يستقبل 65 رحلة دولية على متنها 11 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وحتى منتصف اليوم التشغيلى 65 رحلة طيران دولية قادمة من عدة وجهات نقلت على متنها 11 ألف راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن صالات الوصول بمبانى الركاب الثلاث استقبلت عدد من الرحلات الدولية بلغت 65 رحلة قادمة من وجهات مختلفة منها نيويورك واشنطن مونتريال تورنتو موسكو دبى أبوظبى راس الخيمة جده المدينة إسطنبول سمارة أديس أبابا عدن القصيم الدمام لارناكا الدار البيضاء والعديد من الوجهات الدولية الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.