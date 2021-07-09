شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس تنعى جيهان السادات: دافعت عن حقوق المرأة وعرفت بنشاطها الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، التى توفيت صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما.

وأشارت الوكالة إلى أن جيهان السادات عانت فى الأسابيع الأخيرة من السرطان، وفى العام الماضى تلقت علاجا فى الولايات المتحدة، لكن حالتها تدهورت بعد ذلك. وأبرزت الوكالة وصف الرئاسة المصرية لجيهان السادات بأنها قدوة لنساء مصر، ومنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس.

وقالت أسوشيتدبرس إن جيهان صفوت رؤوف ولدت فى القاهرة لأب ينتمى إلى الطبقة المتوسطة وأم بريطانية. وتزوجت أنور السادات عام 1949 عندما كان ضابطا بالجيش، وأنجبا أربعة أبناء.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن جيهان السادات دافعت دائما عن قرار زوجها توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979 بعد نحو ثلاثة عقود من الحروب، وهى الخطوة التى كانت مثيرة للجدل محليا وإقليميا. وقالت إنه خلال حكم زوجها، جعلت جيهان السادات نفسها مدافعة بقوة عن حقوق المرأة والتى أسفرت عن تمرير قوانين منها منح النساء حق النفقة وحضانة الأطفال فى حالة الطلاق، كما تصدرت عناوين الصحف بعملها التطوعى وأنشطتها الخيرية.



