شكرا لقرائتكم خبر عن مش كورونا.. تعرف على المرض الذى توفيت به السيدة جيهان السادات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض، وفى ظل توارد بعض الأسئلة خلال الفترة الماضية مع بداية مرضها حول حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذى يمكن أن يكون سبب الوفاة، حسم محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأمر بنفى إصابتها بفيروس كورونا.

وقال محمد أنور السادات، فى تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن السيدة جيهان السادات، أصيبت بمرض السرطان منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج فى أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة، مشددًا على أنها لم تصب بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن شبكة "سى إن إن" الأمريكية، علقت - اليوم الجمعة - على وفاة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، التى توفيت صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت "سى إن إن" على موقعها باللغة العربية، إن جيهان السادات تعد واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة فى مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت الشبكة الإخبارية، نعى الرئاسة المصرية للسيدة الراحلة ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الكمال لها، ونشرت بيان المتحدث باسم الرئاسة على صفحته على فيس بوك الذى قال فيه إن رئاسة جمهورية مصر العربية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

يأتى هذا فيما نعى زين السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التى وافتها المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض.

ونشر زين السادات، مجموعة صور نادرة للسيدة جيهان السادات، جمعتها مع الرئيس الراحل وأبنائها، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "وداعًا جيهان السادات".

الجدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام، وهى مُحاضرة جامعية فى جامعة القاهرة سابقا وأستاذ زائر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكان لها مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة لأب مصرى يعمل استاذ جامعى ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعى "جلاديس تشارلز كوتريل".