-تفاح بلدى بـ15 جنيها.

-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية