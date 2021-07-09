شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس بـ7 جنيهات.
- البصل الأبيض بـ5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
-العنب الأحمر بـ13 جنيها.
-العنب الأبيض بـ11 جنيها.
-الباميا الخضراء بـ16 جنيها .
-تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.
-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
-تفاح بلدى بـ15 جنيها.
-مشمش بـ22 جنيها.