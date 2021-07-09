شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة ناعيا جيهان السادات : التاريخ لن ينسى دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن وعميق الأسي جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لرحيل سيدة عظيمة قادت مسيرة كبيرة حافلة بالعطاء والتضحيات، وقدمت نموذجًا فريدًا من التسامح والبساطة والتواضع، وقامت بدور عظيم وكانت خير سند وداعم كزوجة رئيس فى فترة هى الاصعب فى تاريخ مصر،كما قامت بدور عظيم فى مساندة أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية، حتى لقبت ب " أم الأبطال ".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية فى مصر.

وتقدم المجلس بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة السيدة جيهان السادات، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.