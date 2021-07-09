القوى العاملة: وحدات التدريب المتنقلة ضمن "حياة كريمة" تؤهل الشباب لسوق العمل

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القاهرة - سامية سيد - يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام السيد السنجابي مدير مديرية القوى ببورسعيد، يرافقه منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وسميحة محمد، وسلمى الشافعى لجنة الاختبار من الوزارة ، بعقد الاختبار النهائي لـ 20 متدرباً و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حى الزهور ببورسعيد، علي مهن التفصيل والخياطة، وتوصيل الكهرباء .

وقال مدير المديرية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته توفيراً لعمالة فنية مدربة تشبع احتياجات سوق العمل .

وأوضح السنجابي، أنه تم بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ووحدة المساواة بين الجنسين، توعية المتدربين بأهمية ريادة الأعمال، وعمل مشروعات صغيرة لهم، وتعريفهم بمصادر التمويل المتاحة، وعمل دراسة جدوى لمشروعاتهم من أجل توفير فرص عمل وبناء اقتصاد وطني قوي قائم على سواعد أبنائه .