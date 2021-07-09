شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن فتح باب قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل ضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية للعمل ضباط بحريين، جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

الكلية الحربية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة , وأن تكون النسبة المئوية

للمجموع70 % فأكثر .

الكلية البحرية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة , وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر , وأن يجيد الطالب ( السباحة ) .

الكلية الجوية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة , وأن تكون النسبة المئوية

للمجموع 65 % فأكثر .

الكلية الفنية العسكرية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى ) والشهادات المعادلة من القسم العلمى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

كلية الدفاع الجوى : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة , وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر .

كلية الطب للقوات المسلحة : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة , وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 96% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة : فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث – خمس ) سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات ( الميكانيكا– الكهرباء ) فقط، ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط ، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التى تُقبل بالمعهد، كما يقبل الطلبة المقيدين فى دراسات شهادات أعلى من الشهادات المذكورة بشرط استيفاء شرط السن فى المجالين ( الهندسى والتكنولوجى )، بشرط ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2021 عن 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، وألا يزيد السن عن 23 سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر , والثانوية الصناعية 75% فأكثر .

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتى :

الكلية الحربية : تقبل التخصصات الآتية : تربية رياضية / تجارة/ حقوق / زراعة , لغات

( إنجليزى / عبرى / روسى / فرنسى / صينى ) , علوم ( جميع التخصصات ) , حاسبات وتكنولوجيا المعلومات , ألسن ( جميع التخصصات ) , لغات وترجمة ( جميع التخصصات ) , إقتصاد وعلوم سياسية , الإعلام والصحافة , الآداب ( إعلام – علم نفس ) , بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى , وألا يزيد السن فى 1/11/2021 عن 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2021 أو عام 2020 فقط , وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام ميلادى.

الكلية البحرية : تقبل تخصصات الهندسة ( هندسة الحاسبات / هندسة كهرباء قوى / هندسة ميكانيكا قوى / هندسة الإتصالات والإلكترونيات / هندسة ميكاترونيك / هندسة بحرية " بناء سفن " / تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " , ولا يتم قبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى , وألا يزيد السن في 1/11/2021 عن 25 سنة .

تخصصات العلوم ( علوم فلك / علوم أرصاد جوية / علوم فضاء / علوم فيزياء / علوم رياضيات / علوم حاسبات / علوم كيمياء / علوم بحار ) , تخصصات التربية ( فيزياء / كيمياء / رياضيات ) , بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات , بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى , وألا يزيد السن فى 1/11/2021 عن 24 سنة , وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام ميلادى.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) إعتباراً من يوم الاحد 25/7/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021.

وحرصاً على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعأ للإنتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت ( ( tansiq.mod.gov.eg إعتباراً من يوم السبت 10/7/2021 وحتى يوم الثلاثاء 7/9/2021وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد , كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى ، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2021 أو عام 2020 ( فقط ) ، وأن يكون الطالب مقيداً بأحدى الجامعات او المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق , وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف , وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك , وأن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى , وألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية , وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية , وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم ( عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى ) , وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار, وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز . وأن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وكذلك إختبار المعلومات العامة , وأن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى ) , وأن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ).

ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع ، وأن يتقدم طالب الإلتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا – الأكاديميات ) ، وأن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الاقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى , يسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعه بنفس الشروط والضوابط , إجتياز السباحة شرط خاص بإختبارات الكلية البحرية .

كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها عبر الموقع ( ( tansiq.mod.gov.eg ، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق

من الآن نظراً لأن إستخراجها يتطلب وقتاً طويلاً مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول .