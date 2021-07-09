شكرا لقرائتكم خبر عن CNN عن وفاة جيهان السادات: من أشهر زوجات رؤساء مصر وناشطة فى حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على وفاة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، التى توفيت صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت "سى إن إن" على موقعها باللغة العربية إن جيهان السادات تعد واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت الشبكة نعى الرئاسة المصرية للسيدة الراحلة ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الكمال لها، ونشرت بيان المتحدث باسم الرئاسة على صفحته على فيس بوك الذى قال فيه إن رئاسة جمهورية مصر العربية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".



