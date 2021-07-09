السر في العامل.. ليلة سقوط عصابة الحاسب الآلي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لسرقة أجهزة حاسب آلى "لاب توب" من داخل شركة بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلي "لاب توب" من داخل الشركة عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" مقيمين بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياتها، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ، وتمكنوا من دخول الشركة بأسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.