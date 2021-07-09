خلافات الجيرة انتهت بجثة.. مقتل شاب على يد جاره في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالأقصر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز الأقصر متوفي إثر إصابته بجرح نافذ بالجسمز

بالانتقال والفحص برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز لخلافات الجيرة؛ قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.