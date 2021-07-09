سقوط عصابة لسرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء.

البداية أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين أثناء إستقلالهما سيارة "قيادة و ملك الثاني" مُحمل عليها 30 سيخ حديد بإجمالي وزن 1 طن مجهولين المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، اعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع

2 فرد أمن بذات الشركة، لأحدهما معلومات جنائية لتسهيل دخولهما للموقع والاستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها، وباستدعاء أحد مسئولي الشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.