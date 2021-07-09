الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة طالب داخل مدرسة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى المدارس بالقليوبية.

تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم، وأمكن تحديد هوية المتوفي وتبين أنه (طالب، ومقيم بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفي وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته.

وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقي المتوفي وتبين أنهم 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.