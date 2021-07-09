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الأمن العام يلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 أسلحو نارية، عدد من الطلقات النارية بحوزة 4 متهمين، وضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 14 متهما " لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 3 مراقب هارب، وتنفيذ 7194 حكم قضائي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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