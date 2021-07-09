مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة مصرعهما وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء إثنين من العناصر الإجرامية (شقيقين، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية "قتل"، سبق اتهامهما في 20 قضية "سرقة بالإكراه، قتل" ومحكوم على أحد أحدهما بالسجن في عدد من الجنايات ما بين "سرقة بالإكراه – استعراض قوة قتل" ومحكوم على الآخر بالسجن في قضيتي "سرقة بالإكراه – خطف"- مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس).. بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة جمصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف .. أسفر ذلك عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية و17 طلقة لذات العيار).

كما وردت معلومات مفادها اختباء أحد العناصر الإجرامية (سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بذات المنطقة محل المأمورية.. وباستهدافه تم ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.