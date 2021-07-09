شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة شبابية احتفالا بـ 30 يونيو بحضور وزير الشباب ومحافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، المسيرة الشبابية التى تنظمها محافظة القاهرة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد القاهرة القومى 1052، حيث بدأت المسيرة من أمام دار الأوبرا المصرية وتنتهى عند مركز شباب الجزيرة.

ويشارك فى المسيرة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات محافظة القاهرة، ووزارة الشباب والرياضة، والمئات من الشباب.

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1052 عاما على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى متزامنًا مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو التى أعادت للشعب المصرى كرامته وكانت سببًا فى القيام بحركة بناء وتغيير ضخمة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة .

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة 30 يونيو، ورأى الجميع كيف شهدت السنوات السبع الماضية تطوير القاهرة وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، وكانت درة التاج فى أعمال التطوير الخطة الطموحة التى وضعتها الدولة للقضاء على العشوائيات، وهو الملف الذي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كون هذه العشوائيات تؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المجتمع .

وكان توجيهه بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس وملاعب ورياض أطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء، والنجدة ودور العبادة، والساحات الخضراء الكبيرة والمراكز الثقافية سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة يأتى بها الاهتمام بالبشر قبل الحجر وانتقل قاطنوا العشوائيات من الأماكن اللآدمية التى دفنوا بها أحياء لعقود لم يلتفت لهم فيها أحد إلى حيث يتمتع ابنائهم بنور دولة يونيو الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية كالمدارس والحدائق والأسواق والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .





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