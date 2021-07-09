شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 50%؜ خصما على ترجمات معانى القرآن الكريم بالسواحيلية والإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف تقديم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولأول مرة فى تاريخه 50% خصمًا على ترجمة معانى القرآن الكريم بالسواحيلية والإندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائرى جناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين بصالة (4) ( B34).

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار جهودها لنشر الفكر الوسطى المستنير داخليًّا وخارجيًّا، لافتة إلى تواجد النسخ في معرض الكتاب وجميع مكتباته بمسجد النور ومكتبة التحرير ومكتبة جاردن سيتى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لزوار جناحه بالمعرض الدولى للكتاب الثانى والخمسين بالقاهرة بصالة (4) (34 B) عن عدد من العروض، وذلك خلال أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين صالة (4) (B34)، وبمقرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور ومكتبة التحرير ومكتبة جاردن ستى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما يلى:

أولا : عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها .

ثانيًا : عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومى .

ثالثًا : موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط 120 جنيها) .

رابعًا: خصم 30% عل كتاب: "مسيرة النقد الأدبى وقضاياه " .

خامسًا : خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

سادسًا : خصم 20% على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم عربى ولغات.

سابعًا: خصم 20% على الموسوعات المختلفة .

ثامنًا: خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

إضافة إلى الهدايا التالية :

• صرفCD أو DVD لكل من يشترى بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• صرف (3)CD أو DVD لكل من يشترى بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

• مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية.