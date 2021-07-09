شكرا لقرائتكم خبر عن منع التدخين وحيازة المحمول وتحذير الطلاب من الغش مهام ملاحظى امتحان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أدوار ومهام الملاحظين الذين يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، قبل أيام من انطلاق الاختبارات المقرر لها غدا السبت الموافق 10 يوليو الجارى، مشددة على أنه يجب على الملاحظ الحضور لمقر اللجنة فى اليوم السابق لبدء الامتحان، ويعتبر يوم عمل لحضور اجتماع مع رئيس اللجنة والاطلاع على التعليمات الخاصة بالامتحان ودراسة العمل داخل اللجنة مع المراقبين، وخاصة كيفية تطبيق النظام الجديد الخاص بالورقة الامتحانية، وأنه سيلتزم باستلام مظاريف الأوراق الامتحانية مغلقة وسوف يتولى فتح المظاريف داخل اللجنة المكلف بها واتباع تعليمات توزيع الورقة على الطلاب.

وتابعت الوزارة، أن الحضور للملاحظين فى أول يوم امتحان يكون قبل بدء الامتحان بنصف ساعة وقبل بدء الاختبار بـ"20 دقيقة فى الأيام التالية، ويجب عليهم أن يكونوا فى لجانهم قبل بدء امتحان كل مادة وقبل دخول الطلبة، مع منع اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة.

وأوضحت الوزارة: أنه لا يجوز للملاحظ مغادرة اللجنة قبل انتهاء الامتحان إلا بعذر قهرى وبتصريح من رئيس اللجنة يحدد فيه وقت الخروج وسببه، كما أنه لا يجوز استبدال ملاحظ بآخر إلا بعذر يقبله رئيس اللجنة، مع وجوب اليقظة التامة داخل اللجنة وعدم التحدث معا أو مع الطلاب أثناء الامتحان ومراعاة الانتشار باللجنة، مع إبلاغ مراقب الدور بأى مخالفة يرتكبها الطالب أثناء الامتحان لاتخاذ الإجراءات ضدها، مشددة على أنه لا يجوز مطلقا قراءة الأسئلة للطلاب أو تفسيرها سواء كلمة أو جملة أو ترجمة أسئلة أثناء الامتحان، كما يلتزم الملاحظ بإخطار مراقب الدور فى حالة وجود حالة مرضية باللجنة لإخطار الطبيب وتحرير تقرير بحالة الطالب لحفظ حق الطالب ويوقع من رئيس اللجنة، وفى حالة مغادرة الطالب للجنة لا يسمح له بالعودة لاستكمال الامتحان مرة أخرى .

وأشارت الوزارة، إلى أنه عند استلام الملاحظ مظاريف الأسئلة من مراقب الدور يجب التأكد من أن المظروف سليم ومغلق وأن جميع البيانات سليمة وتخص اللجنة " اسم المادة والتاريخ وفترة الامتحان المسجلة على المظروف صحيحة.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.