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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم مصر وصور إنجازات 7 سنوات خلال مسيرة الاحتفال بذكرى 30 يونيو بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت المسيرة التى بدأت منذ قليل، مشاركة الشباب على ظهر الخيول، والفرق الموسيقى، وحرص المشاركين على ارتداء الكمامات، كما التزموا بالسير فى صفوف منظمة .
وتنظم محافظة القاهرة المسيرة الشبابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد القاهرة القومى 1052، حيث بدأت المسيرة من أمام دار الأوبرا المصرية وتنتهى عند مركز شباب الجزيرة.
ويشارك فى المسيرة وزير السباب الدكتور أشرف صبحى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات محافظة القاهرة، ووزارة الشباب والرياضة، والمئات من الشباب،
وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1052 عاما على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى متزامنًا مع احتفال المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو التى أعادت للشعب المصرى كرامته وكانت سببًا فى القيام بحركة بناء وتغيير ضخمة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة .
وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة 30 يونيو، ورأى الجميع كيف شهدت السنوات السبع الماضية تطوير القاهرة وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية وكانت درة التاج فى أعمال التطوير الخطة الطموح التى وضعتها الدولة للقضاء على العشوائيات وهو الملف الذي يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كون هذه العشوائيات تؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المجتمع .
وكان توجيهه بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس وملاعب ورياض أطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء، والنجدة ودور العبادة، والساحات الخضراء الكبيرة والمراكز الثقافية سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة يأتى بها الاهتمام بالبشر قبل الحجر وانتقل قاطنوا العشوائيات من الأماكن اللآدمية التى دفنوا بها أحياء لعقود لم يلتفت لهم فيها أحد إلى حيث يتمتع ابنائهم بنور دولة يونيو الجديدة .
وأشار محافظ القاهرة أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية كالمدارس والحدائق والأسواق والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .
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