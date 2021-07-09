شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن حصول كلية التربية على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان حصول كلية التربية على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وذلك فى إطار سعى جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أن تكون الجامعة مؤسسة تعليمية وبحثية سباقة و رائدة فى التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، حرص الجامعة على الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، لافتا أنها لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم من أجل حصول كافة كليات الجامعة ومراكزها على الاعتماد الأكاديمي طبقًا للخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا وإقليميا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة 2030 في مصر، ليتم تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وجه الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية الشكر إلى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لدعمه الدائم والمستمر للكلية ولجميع من ساهموا في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي ولجميع أعضاء فريق الجودة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.

أضاف عميد كلية التربية، أن الكلية تقوم على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية بما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع ، بجانب رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وهو ما ساهم في حصول الكلية على اعتماد ضمان جودة التعليم والاعتماد.