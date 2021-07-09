شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 318 رحلة جوية إلى عدة جهات دولية لنقل 42 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 318 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها قرابة 42 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر ستغادر منها 162 رحلة تنقل على متنها 17662 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها "نيويورك، لندن، فرانكفورت، بكاترينبورج، باريس، أمستردام، روما، بودابست، بوخارست، كييف، ميلانو، فيينا، أثينا، إسطنبول، أديس أبابان لارناكا، دبى، الشارقة، أبوظبى، مسقط، البحرين، تونس، سان بطرس برج، موسكو، السليمانية، بغداد، الرياض، عدن، صبيحة، دوالا، بيروت،"

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 156 رحلة تنقل على متنها 24145 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها "واشنطن، نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، أمستردام، أثينا، فيينا، كييف، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، لارناكا، دوالا، لاجوس، أبوجا، عنتيبى، جدة، دبى، الشارقة، أبوظبى، بيروت، الخرطوم، بغداد".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.