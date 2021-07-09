شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا السبت امتحانات الثانوية العامة، وفى إطار ذلك جهزت محافظة الجيزة 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 ألفا و923 طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط .



ومن بين استعدادات المحافظة :

توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والإحترازية بين الطلاب.

توفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة .

توفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان .

غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة اللجان.

استمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل.

رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان .

عدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

تجهيز 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة.