مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي تاجر مخدرات على محام بمنطقة عزبة الهجانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن تعرض محام للاعتداء على يد تاجر مخدرات أسفل مسكنه بمنطقة عزبة الهجانة حال طلبه منه مغادرة المكان.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بين طرف أول (محامي – شقيقيه) طرف ثاني (مالك ورشة نجارة "له معلومات جنائية- وزوجته - شقيقه) بسبب خلافات الجيرة.

وأوضح المصدر أنه عقب ذلك حضر الأول من الطرفين للقسم وتم التصالح فيما بينهما بديوان القسم بالتراضي، وطلبا إثبات تصالحهما رغبة منهم في ذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون ثمة تجاوزات تجاه أى من الطرفين.

كما تبين انتحال "مالك الورشة" (الأول من الطرف الثاني) لصفة شقيقه خشية ضبطه في حكم قضائي صادر ضده.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.