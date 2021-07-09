شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الموارد المائية والرى، استراتيجية، تتلخص فى 4 محاور رئيسية وهى تحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدامات وتهيئة البيئة المناسبة.

وهناك تحديات تواجه الوزارة تتمثل فى زيادة الطلب على المياه من القطاعات الأخرى مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة والسياحة كما أن الزيادة السكانية مؤثرة أيضاً فى زيادة الطلب على المياه، فى الوقت الذى يأتى فيه 97% من مواردنا المائية من خارج الحدود.

وفى التقرير التالى نوضح الأسباب التي دعت إلى تنفيذ مشروع تبطين الترع، وتكلفته وموعد الانتهاء منه فى 7 معلومات.

1- تم عمل حصر الترع المتعبة وبلغت 7 آلاف كيلو كمرحلة أولى.

2- من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تبطين 2500 كيلو فى منتصف 2022، والانتهاء من 20 ألف كيلو 2024 بتكلفة تتجاوز 70 مليار جنيه.

3- الأسباب التى دعت إلى تبطين الترع الأول منها هو استبحار الترع، ونتيجة الاستخدامات حدث إنهيار للجسور واستبحار الترع.

4- استبحار الترع أدى إلى استهلاك كميات مياه أكبر نتيجة لذلك كان لابد من التبطين حتى يتم الوفاء بالاحتياجات المائية لنهايات الترع.

5- تبطين الترع سوف يوفر كميات من المياه ويقضى على شكاوى المزارعين.

6- هناك 13 ألفا و500 فرصة عمل ما بين عمالة فنية وسائقين وعمال بناء ومهندسين وهذه الفرص مستمرة حتى 2024.

7- الوزارة تعمل فى مشروع التبطين من الإسكندرية حتى أسوان ولا توجد محافظة لا يتم تنفيذ أعمال تبطين فيها إلا المحافظات الحدودية.