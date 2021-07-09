شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مكتب.. تعرف على نصائح الكهرباء لخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى المكاتب وخفض قيمة الفاتورة ، وذلك من خلال هذه الخطوات:
1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.
2-اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.
3-اعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.
4- استخدام الحساس الضوئى فى الممرات والحمامات اذا امكن.
5-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
6-عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ).