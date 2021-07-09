القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى المكاتب وخفض قيمة الفاتورة ، وذلك من خلال هذه الخطوات:

شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مكتب.. تعرف على نصائح الكهرباء لخفض قيمة الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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