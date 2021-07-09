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لو عندك مكتب.. تعرف على نصائح الكهرباء لخفض قيمة الفاتورة

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى المكاتب وخفض قيمة الفاتورة ، وذلك من خلال هذه الخطوات:

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.

2-اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

3-اعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

4- استخدام الحساس الضوئى فى الممرات والحمامات اذا امكن.

5-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

6-عند مغادرة المكتب قم بفصل الاجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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