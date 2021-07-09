شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة الأطباء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للأطباء، فى فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، غدا السبت 10 يوليو 2021، على أن يستمر حتى 14 يوليو الجارى، وذلك بعد إعلان ترشح 51 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن، و40 لعضوية تحت السن، منهم 35 مرشحا فوق السن و26 مرشحا تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن. وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلى 2 مرشحين فوق السن.

ومن المقرر أن تُعلن النقابة أسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو الجارى، ثم يتم فتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو 2021، ثم إعلان القائمة النهائية 10 أغسطس على ان تًجرى الانتخابات 8 أكتوبر 2021.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن غلف باب الترشح بالتجديد النصفى على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، 30 يونيو الماضى.