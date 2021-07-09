شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي للايكولاي E. Coli من خارج الاتحاد الأوروبى.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل القرار ومدى أهميته..

1- يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربيه و الافريقيه، الأمر الذي يعد نواه حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل و تبادل الخبرات مع المعامل في المنطقه العربيه والافريقيه.

2- زارت لجنه مشكلة من عدد من الخبراء منهم المعمل المرجعي الاوروبي بروما عدد من المزارع في مصر لتقييم الحالة .

3- زارت اللجنة عدد من المعامل من أجل اختيار احدهم للقيام بدور العمليه التحليليه لهذه المجموعه من بكتريا الايكولاي.

4- قام قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و العناصر الثقيله في الاغذيه بالعملية التحليلية

5- تم اكتساب عدد من المهارات و الخبرات علي مدار اكثر من عشره سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين و الباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما او من خلال استضافه خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.

6- شارك المعمل علي مدار اكثر من 10 سنوات فى اختبارات الكفاءة و المشاركات البينيه .

7- تم ادراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات و قسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص و هو يعد اعتراف من المعمل المرجعي بدور المعمل و قدرتها علي توفير الخدمات التحليليه و التدريب و مساعده جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائيه.