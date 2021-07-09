شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: نقل تكنولوجيا تصنيع 8 لقاحات استراتيجية قريبا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هبة والى، رئيس شركة فاكسيرا، أن الشركة وقعت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية لنقل تكنولوجيا التصنيع لمختلف الأمصال واللقاحات، بهدف رفع نسبة الإنتاج المحلى من اللقاحات والأمصال إلى 60%.

وأضافت الدكتورة هبة والى لـ"الخليج 365": "فى يوليو 2019 تم إبرام اتفاقية مع معهد سيرم الهندى أحد أكبر الجهات المُصنعة للأمصال واللقاحات على مستوى العالم؛ بهدف نقل تكنولوجيا التصنيع لـ8 لقاحات استراتيجية وهى لقاحات: الخماسى، والكبدى ب رضع، والكبدى ب كبار، وثنائى المدارس، والثلاثى، وتوكسيد التيتانوس، وإم إم آر، و(إم آر)، وهو التعاون الذى بموجبه تم توفير حوالى 36 مليون جرعة من هذه اللقاحات للوزارة ضمن المرحلة الأولى لاتفاقية التعاون".

وقالت: "إنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية الخاصة بالمركزات الجاهزة للتعبئة، وفى أبريل 2018 تم إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات الصينية، لنقل تكنولوجيا تصنيع (لقاح الكلب)، وتم الانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى للاتفاقية، وتم توفير حوالى 9 ملايين جرعة لتغطية احتياجات وزارة الصحة والسكان".