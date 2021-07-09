شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم "المسيحيون العرب قبل الإسلام".. تعرف على كتب "دار الأسقفية" فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك دار النشر الأسقفية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يحمل شعار "فى القراءة حياة" فى دورته الـ 52 بمجموعة إصدارات جديدة من الكتب اللاهوتية بصالة 2 C32.

ويأتى كتاب "المسيحيون العرب قبل الإسلام" ضمن أحدث 10 كتب صادرة عن دار النشر الأسقفية للمؤلفة تيريزيا هاينتالر ومُترجم عن الألمانية ويعتبر الكتاب هو الوحيد من نوعه المترجم للغة العربية إذ يقتفي هذا العمل تاريخ المسيحية في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام قبل الإسلام هذا الوجود المسيحي الذي غفل عنه التاريخ والمؤرخون لفترة طويلة.

ومن أبرز الكتب الحديثة أيضًا كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية و يُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

بينما جاء كتاب "القديس مرقس في الذاكرة الأفريقية: إعادة تقييم تقليد الكنيسة المُبكر عن مرقس" ضمن مجموعة الإصدارات الحديثة ففي هذا الكتاب يُجادل توماس أودين أستاذ اللاهوت بجامعة دور مايسون لصالح قصة ارتباط كنيسة الإسكندرية بالقصة المُستلمة عبر التقليد المسيحى فى أفريقيا: أن مرقس جاء بالفعل إلى مصر وأفريقيا ويفحص توماس أودين كل المصادر الأولية والثانوية للقصة فحصًا علميًا مدققًا ليخلص إلى نتائج حاسمة.

وتشارك الدار أيضًا بكتاب "تاريخ المسيحية المُبكرة فى ليبيا إذ يتحدث عن كيف ساهمت ليبيا فى التراث المسيحى القديم ويُعتبر هذا الكتاب للكاتب توماس سى. أودين، هو الأول من نوعه فى اللغتين العربية ولغته الأصلية الإنجليزية حيث يكشف عن تاريخ نشأة المسيحية في ليبيا والتي كانت يومًا ما جزءًا فاعلاً ومؤثرًا في التاريخ المسيحى القديم ثم بدأت فى الانحسار ثم الاختفاء بصورة كاملة وغامضة.