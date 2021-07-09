شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تجرى اختبارا شفويا للمتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم للغات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجرى وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل، اختبارا شفويا للمتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم للغات، وذلك بديوان عام الوزارة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم: "إبراهيم سيد عبدالوهاب عبد الحافظ – المنيا، ومحمد عبدالفتاح محمد محمد عطية حرب – الشرقية، ومحمد عوض عبدالحميد محمد – أسوان، وطاهر عوض عبدالحميد محمد – أسوان".
1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.
2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات ، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء ، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.
3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
4- أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:2019 ـ 2020م .
5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما فى تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن –
الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ).
7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
8- أن يكون حسن السير والسلوك.
9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك فى ضوء القرار
الوزارى رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.
12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .