شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن بدء أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال الإدارة والتشغيل المشترك لمحطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي ولاية شرق الاستوائية علي بحر الجبل بجنوب السودان بالقرب من الحدود الأوغندية، والتي تم الانتهاء من إنشائها مؤخراً، وتعد أحد إنجازات مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب السودان.

أوضحت وزارة الموارد المائية والرى، أن المحطة تشمل المقياس المتدرج لرصد مناسيب بحر الجبل بالإضافة إلى المبني السكنى والإداري محاطاً بسور خرساني لحماية المحطة.

ومن المقرر يتم استخدام أحدث الأجهزة والمعدات واللنشات الخاصة بقياس المناسيب والتصرفات، حيث تساهم المحطة في تجميع البيانات والقياسات اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة للحد من مخاطر الفيضانات بجنوب السودان، كما تشمل المحطة بئر جوفي لمياه الشرب يعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية المواطنين والأهالي.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى عدد من مشروعات التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان، وهناك تاريخ طويل من التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وقال وزير الرى أن مصر تنفذ مشروعات لحفر آبار لمياه الشرب ، وتم عمل دراسات الجدوى التفصيلية لسد "واو" وسدود حصاد أمطار ، وهناك على المستويات الأخرى نجد مستشفى مصري هناك ، ووزارة الكهرباء أيضا تنفذ مشروعات ، وشركات السياحة تبنى فنادق هناك.

وأكد عبد العاطى أن هناك توجه كبير للتعاون مع دول حوض النيل خاصة الدول التي لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل بدون أي تعقيدات، وأؤكد أننا لسنا ضد التنمية بحوض النيل، كما يشيع البعض ولكننا منفتحين على التنمية ولدينا الأمثلة على الأرض ولا نقول كلام مرسل أو للترويج وكل ما نتحدث عنه موجود على أرض الواقع.