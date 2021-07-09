شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يغلق نادى صحى بدون ترخيص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة حى الدقى اليوم ، من ضبط شقه سكنيه تدار نادي صحي بدون ترخيص في 15 ش عمان ، و تم ايقاف النشاط و اتخاذ اجراءات الغلق والتشميع وقطع المرافق ، جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وحلها على الفور.

كما قام حي الدقي اليوم تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بغلق وتشميع محل تغير زيوت ومطعم في شارع أبو بكر الصديق لإدارتهما بدون ترخيص، كما تم رصد تغير استخدام شقة سكنية وتحويلها إلى مخزن ملابس وأقمشة، وذلك في شارع الطائف ، وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع للمحافظة على آمن وسلامة قاطني العقار، وقامت الحملة بإزالة الحواجز الحديدية من شارع عمان والطائف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من تحرير محاضر تالف أسفلت واشغال للطريق العام.































