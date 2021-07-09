شكرا لقرائتكم خبر عن خصم شهرين من بدل إمام مسجد كتب على فيس بوك بعدم جواز أكل المرأة بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وزارة الأوقاف، على تداول تصريح لإمام مسجد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يؤكد فيه عدم جواز أكل المرأة فى الشارع، أنه بالتحقيق مع الإمام ويدعى "أ. م .م"، أكد أن حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك تم اختراقه، وأنه قد حرر المحضر رقم (109) لسنة 2021م ، وأن هذا المنشور لم يصدر عنه وليس فكره ولا يمثله.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه مع ذلك تم مجازاته بخصم شهرين من بدل صعود المنبر تنبيها على كل منتسب للوزارة أن يحافظ على كلامه وعلى صفحته، وأن يدقق ما ينشر أو ينقل.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .

وناشدت الوزارة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.

