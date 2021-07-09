شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما تفتتح وزارة الأوقاف، 15 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1526 مسجدًا، منها 1406 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا"، و120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت الوزارة، المساجد المقرر افتتاحها اليوم على النحو التالى:

مديرية أوقاف البحيرة

1. سيف النصر – الحاجر كفر الدوار

2. السناوي الحمرا- سيدي غازي – كفر الدوار

3. حسن قاسم – جعيف – ايتاي البارود

4. شاهين – الخلالية - الدلنجات

5. محمد سالم عبد الله – زاوية غزال - دمنهور

6. ع. العزيزي – فرنوي – شبرا خيت

7. العصاره – جبارس بحري – ايتاي البارود

8. النور – قرية على بن أبي طالب - بدر

مديرية أوقاف الشرقية

9. الفتح – ديرب نجم

10. الشرايفة – ديرب البلد

مديرية أوقاف سوهاج

11. النور بني خالد الشرقية أولاد يحيي – دار السلام

مديرية أوقاف قنا

12. الشيخ رمضان يونس الهمامي - حاجر الجبل – هو- نجع حمادي

مديرية أوقاف أسوان

13. التقوى - دراو

مديرية أوقاف الإسكندرية

14. أحمد عرابي – منطقة محرم بك

مديرية أوقاف القليوبية

15. يوسف سليمان – المنزلة – طوخ

