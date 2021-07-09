شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 11 ساعة من 9 مساء لـ8 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة انقطاع المياه، وهى (معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر)، وضعفها بباب الشعرية والجمالية.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه عن هذه المناطق نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش. ومدة الانقطاع من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقالت الشركة إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.