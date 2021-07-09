شكرا لقرائتكم خبر عن سنفقد نصف أراضينا الزراعية.. رسائل حاسمة من السودان أمام مجلس الأمن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، مجلس الأمن لدعم المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، لافتة إلى أن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لحل الأزمة.

أكدت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضى الزراعية فى السودان للنصف، لافتة خلال كلمتها فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة الليلة لمناقشة أزمة السد الإثيوبى، إلى أنه يجب حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، مشددة على ضرورة تشغيل السد بموجب اتفاق ملزم.