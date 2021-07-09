شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى: مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي، موضحا أن الخطوة المقبلة تتوقف على ما سيقرره مجلس الأمن لاحتواء التصعيد.

وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى، أن على كل دولة عضو أن تبرر أي رفض لمشروع القرار التونسي وكل ما نسعى إليه هو إلزام إثيوبيا بالتفاوض، مشيرا إلى أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن لحل الأزمة فإنه بذلك يكون قد أهمل في الاضطلاع بمسؤولياته.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر أقرت بحق إثيوبيا بإقامة السد لكنها تريد حماية مصالحها، لافتا إلى أن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يريد مواصلة التفاوض إلى ما لا نهاية.

ولفت سامح شكرى، إلى أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة بمياه النيل وإقامة السد لكنها طالبت بحماية أمنها المائي ومصالحها، موضحا أن مفاوضات سد النهضة يجب أن تتم في إطار زمني محدد.