شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى: مصر ستحمى حقوق شعبها وتسعى لحل عبر المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إننا لم نشعر بأن هناك نية من إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، ونعرف أن هناك بعض الاختلافات حول بعض القضايا، ولكن إثيوبيا لم تظهر أى نية سياسية للتوصل إلى أى اتفاق، ووضعت عقبات أمام التوصل إلى أى اتفاق رغم المرونة التي أظهرتها كل من مصر والسودان.

وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى: "على بعض الدول تبرير صمتها فى التعامل مع ملف سد النهضة"، موضحة أن مصر ستحمي حقوق شعبها وتسعى لحل عبر المفاوضات.

وتابع وزير الخارجية: سنواصل المرونة في المفاوضات للتوصل لاتفاق، وأطالب بحماية أمن مصر المائي وحقوق شعبها، ونطلع للعمل مع مجلس الأمن، على أمل أن يتخذ كل مسئولياته ليؤكد بضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى كى تتمكن من الاستفادة من الخبراء والمراقبين، كى يسمحوا لنا أن تتمكن الدول الثلاثة بالتوقيع على عقد ملزم يلبى احتياجات الشعوب الثلاث، ويؤدى إلى تخفيف التصاعد الذى نشهده والذى يؤثر على المنطقة والقرن الأفريقى بالكامل.