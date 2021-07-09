بشرة خير وعودة الروح.. كيف استقبل القطاع السياحي قرار عودة الرحلات الروسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد القطاع السياحي، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات السياحية المصرية بعد انقطاع دام 6 سنوات.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا برفع حظر الرحلات الجوية للطيران العارض إلى المنتجعات المصرية.

بشرة خير

وقال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن إعلان عودة الروس لشرم الشيخ والغردقة من جديد، يثلج صدور العاملين في القطاع السياحي، ويعتبر بشرة خير وبارقة أمل كبيرة للعاملين في هذا القطاع.

وأوضح الشاعر لـ"الخليج 365"، أن إعلان عودة الروس لمصر يؤكد ثقتهم في المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والصحة، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، في ظل عدم ظهور أي حالات كورونا خلال فترة التشغيل التجريبي الماضية.

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن السياحة المصرية، بدأت في جني ثمار الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بالتزامن مع إعلان عودة الروس قريبا.

عودة الروح للجسد



من ناحيته، قال بيتر ناثان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار عودة الرحلات الروسية، بعد انقطاع دام 6 سنوات، يؤكد ثقة الروس في المقصد المصري بشكل كامل، ويساعد على عودة الروح للجسد مرة أخرى، كون روسيا تعتبر من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر.

وأوضح بيتر لمصراوي، أن عودة الروس سيؤدي إلى انتعاشة كبيرة في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة)، لافتا إلى أن هذا السوق كان في الماضي يحتل الصدارة في مصر في عدد السياح الوافدين إلى مصر.

ودعا "بيتر"، إلى إجراء حملات إعلانية من الجانب المصري في روسيا، مع ضرورة عرض أسعار تشجيعية كبداية لتشجيع الروس في المجيء لمصر، للتعرف على الاشتراطات الاحترازية الموجودة في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن السياحة الروسية من السياحات المهمة جداً وكانت يوما من الأيام تمثل 30% من تدفق السياحة لمصر، وتعمل رواجاً ضخماً على الشواطئ، وكان لها مرود أهم من حيث استعادة مصر لسمعتها أمنيا على مستوى المطارات.

وأكد عثمان لمصراوي، أن روسيا دولة صانعة قرار سياحي، بمعنى أن هناك دول كثيرة تتبعها وبمجرد ما تعود لمصر ستعود دول أخرى أيضاً.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إلى أن السياحة الثقافية لأول مرة هذا العام سيكون لها نصيب كبير للغاية من السياحة الروسية عندما تعود.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أعلن في وقت سابق، أن مصر، تشهد عودة السياحة الروسية، وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودتهم من جديد.

وكشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن مصر مقبلة على استئناف السياحة، قائلة: "السياح الروس على أبواب شرم الشيخ والغردقة قريباً بعد غياب قرابة 6 سنوات".

جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

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