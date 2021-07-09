"اتحاد الغرف": توقعات باستقبال مليون سائح روسي بنهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تستقبل مصر خلال النصف العام الحالي2021 (من يوليو إلى ديسمبر 2021) نحو مليون سائح روسي حالة البدء الفوري في إرسال أفواج سياحية.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلغاء حظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية.

وأوضح هزاع في تصريحات له، أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال عام 2014 بلغ 3.1 مليون شخص، مضيفا أنهم مثلوا 33% من إجمالي السائحين الذين وصلوا مصر في تلك الفترة وذلك قبل جادث سقوط الطائرة الروسية.

وأكد أن قرار الرئيس الروسي له تأثير إيجابي كبير على السياحة المصرية، مشيراً إلى أن مصر اتخذت في المطارات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، كافة الإجراءات الاحترازية والسلامة الصحية في مصر، وكانت هذه الإجراءات أدت إلى زيادة عدد السائحين من شرق أوروبا إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار هزاع، إلى أن الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات والإجراءات الاحترازية في الفنادق وتطعيم العاملين في القطاع ضد فيروس كورونا، ينقل صورة إيجابية لدول غرب أوروبا للقدوم إلى مصر.

وأوضح أن السائح الروسي يستهدف في المقام الأول، الشواطئ المصرية أكثر من السياحة الثقافية، مؤكدًا أن الفنادق والقرى السياحية تعلم احتياجات السائح الروسي وسيعملون على تلبيتها وفق المطلوب.

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا صدر في 2015 يحظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية، حسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.