مصرع عنصر إجرامي وضبط والده في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي مصرعه فيما ضُبط آخر بقنا وبحوزتهما أسلحة نارية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغا من بعض الأهالي بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ شاهدوا شخصين بحوزتهما أسلحة نارية، ولدى اقتراب القوات قاما الشخصين بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهما بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع أحدهما وتبين أنه بدون عمل - مقيم بذات القرية ، وعُثر بجواره على بندقية آلية، كما أمكن ضبط الثاني وتبين أنه والد الأول عامل سبق اتهامه فـي 4 قضايا " خطف، سلاح، مشاجرة ضرب" وبحوزته بندقية آلية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. ​