شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تطلق مؤتمرها السنوى الرابع بحضور ألف خادم إنجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الإنجيلية، إطلاق مؤتمرها السنوى الرابع، بحضور ألف خادم إنجيلى، وذلك خلال الفترة من 12 - 14 أغسطس 2021، فى بيت أجابيه بوادى النطرون.

وذكرت الكنيسة الإنجيلية فى بيانها أن مؤتمر الألف خادم إنجيلى الرابع سيعقد فى بيت أجابيه بوادى النطرون، كما سيتم بث المؤتمر على قنوات Sat7 - الكرمة – الكرازة.



مؤتمر الألف خادم إنجيلى

وفى سياق متصل، تشارك دار الثقافة التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، المنعقد فى الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، بإصدارات هامة فى عدة مجالات؛ المجتمعى والنفسى واللاهوتى والكتابى.

وأكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "إن الهيئة حريصة على المشاركة فى هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير، من أجل تعزيز الوعى لدى الإنسان المصرى، وبناء الشخصية المصرية"، مضيفًا "أن إقامة المعرض فى حد ذاته هى رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفى".