شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تسمح لطالب الثانوية بدخول الامتحان بكتاب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

"التعليم" تحدد حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمن يرغب والأوراق المطلوبة

الصحة: 500 مواطن جنوب سودانى تلقوا علاج فيروس C بمبادرة علاج مليون إفريقى

وزير التعليم العالى يعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

التدخل السريع ينقذ 16 ألف حالة من كبار السن وأطفال بلا مأوى خلال 7 سنوات

"الهجرة" تطالب المصريين العالقين الراغبين فى العودة لمصر بالتسجيل لدى الوزارة

تعرف على تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتجارية والفندقية بالقاهرة

المترو: رفع حالة الطوارئ وزيادة الرحلات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

قطع المياه 11 ساعة تبدأ 9 مساء غد بعدة مناطق بالقاهرة بينها العباسية وباب الشعرية

التعليم: مسموح لطالب الثانوية العامة بدخول الامتحان بكتاب المدرسة به كافة الملاحظات

التأمينات: زيادة المعاشات سنويا بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15%

وزير الكهرباء: مصر تتمتع بثراء فى مصادر الطاقات المتجددة

المترو: تأخير قيام أول قطار بمحطة المرج الجديدة لمدة ساعة غداً.. اعرف التفاصيل