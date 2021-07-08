شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 38 شركة طيران تعمل على إعادة المصريين العالقين فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إنه جرى عمل جسر جوي للمصريين العالقين في الإمارات، مشيرة إلى أنه في وقت سابق، بعد أن أغلقت المملكة العربية السعودية مجالها الجوى أصدرت وزارة الهجرة بيانا للمصريين العالقين فى الإمارات، أنه لا بد من العودة لأنه لم يتم تحديد فتح المجال الجوى السعودى مرة أخرى، دون أن يجرى تعريض المواطنين للإقامة غير الشرعية في الإمارات.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "MBC مصر": "بدأت وزارة الهجرة في تسجيل بيانات العالقين على الاستمارة التي جرى إطلاقها على البيان الذى تم إصداره، وبدأنا نتلقى أسماء الشركات السياحية التي سافر عليها العالقون، وانطلقنا فى العمل على عودة العالقين، على ألا يتحملوا تكلفة العودة، وهناك 38 شركة بدأت في إعادة المصريين العالقين، وهناك شريحة أخرى سافروا بشكل فردي".

وقالت وزيرة الهجرة: "بالنسبة للمواطن خالد عوض، أناشد فيما يتعلق بالتهم الموجهة لبعض المواطنين توخي الحرص الشديد لأن هناك سير تحقيقات في الولايات المتحدة، والتقيت والدته، وطلبت إني أشوفها، وأعرف منها قصة خالد، وأنه مر ببعض الظروف، وعلمت محاور الموضوع، وهو كان يدرس في فلوريدا، ثم انتقل إلى بوسطن، وانقطعت الاتصالات عن أسرته لمدة".

وتابعت: "والدته طلبت الاطلاع على التهم الموجهة لخالد، وتم تخصيص 3 محامين يترافعون للدفاع عنه أمام المحكمة، ولكن طبقا لما سمعته من والدته، أن المعتدى عليه ليس حاخاماً يهودياً، وطمنت والدته وقولتلها متخافيش خالد مش لواحده ومش هيحس أنه لوحده".