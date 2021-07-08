شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يشاركان بختام فعاليات المشروع القومى لتأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى فعاليات المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والذى تم تنفيذه خلال الفترة من (٥-٨) يوليو الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، خاصة فى ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالشباب المصرى، والعمل على تدعيم الوعى السياسى وتعميق التنشئة السياسية للشباب، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافياً وبدنيا، موضحاً أن المشروع القومى لتأهيل الشباب يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات.

وأعرب صبحي عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية الذى شارك فيه العديد من الشباب والفتيات من محافظات القاهرة الكبرى، مؤكداً حرص القيادة السياسية على دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المختلفة الذى يأتى جزءا منها فى إشراكهم فى نماذج الحياة السياسية المختلفة التى تتم عن طريق خطوات علمية، ليكونوا قادرين على المشاركة فى المستقبل لدعم الوطن فى المحليات والاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية بتمكين الشباب للقيادة فى كافة المجالات وتوفر البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية لهم فى كبرى المؤسسات والأكاديميات الخاصة بالتدريب فى مصر.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع لتأهيل الشباب لإعداد جيل من شباب مصر واعٍ ولديه طموح وقادر على خوض انتخابات المجالس المحلية القادمة والتى سيتم خلالها اختيار حوالى 58 ألف شاب وشابة بمختلف محافظات الجمهورية .

وقال شعراوى إن الوزارة أطقلت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الشبابية الناجحة فى القضايا والملفات الخاصة بالمحليات والتى حققت نجاحاً كبيراً، فى إطار إيمان الوزارة بدمج الشباب فى العمل التنموى وإطلاق طاقاته وتفعيل آليات مؤسسية لتحقيق الشفافية والتخطيط والتنفيذ التشاركى من خلال المبادرات الشبابية فى مجالات النظافة مثل "هنجملها" ومجلس إدارة الشارع " ومعاً لنرتقى "وكذا المشاركة فى زيادة المعروض السلعى لضبط الأسعار فى القرى والأحياء الأكثر احتياجاً .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشباب له دور مهم فى تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات والمبادرات القومية التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وعلى رأسها برنامج تطوير القرى المصرية ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتصالح حياة ومبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتى تقوم بشكل كبير على المشاركة الفاعلة للشباب فى التخطيط التشاركى ومتابعة التنفيذ .

ورحب اللواء محمود شعراوى بزيادة دور الشباب من مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لمتابعة ومراقبة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للشباب المشاركين فى المشرع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والبالغ عددهم حوالى 150 من مختلف المحافظات فى المرحلة الأولى وذلك بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأضاف شعراوى: "عايزينكم تبقوا عيون مصر والدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية فى برنامج تطوير الريف المصرى والتى لم تشهدها دولة فى العالم والتى ستغيير وجه الريف المصرى".

وشدد شعراوى على أن الدولة مهتمة بتأهيل وتدريب الشباب المصرى ليكون شبابا مثقفا وواعيا ومدربا على أفضل صورة لتولى القيادة وخلق صف ثانى وثالث فى كافة المصالح الحكومية تمهيداً لتوليهم المسئولية خلال الفترة المقبلة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشباب المصرى فى عهد الرئيس السيسى يعيش أفضل عصوره من عقود طويلة، خاصة بعد إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الرئاسية الخاصة بالشباب من الجنسين، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تقوم به المرأة المصرية فى المجتمع والتى استطاعت أن تساعد الدولة على تخطى ومواجهة العديد من الأزمات والقضايا، وعلى رأسها تداعيات الإصلاح الاقتصادى وأزمة كورونا ونجحت فى إدارة الحياة اليومية لأسرتها بشكل جيد .

وأشار الوزير إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصرى والتى تخطت فيها المشروعات نسب كبيرة جداً وفى كافة المجالات والقطاعات وليست الصرف الصحى ومياه الشرب فقط ولكن هناك مشروعات فى قطاعات التعليم والاتصالات والغاز الطبيعى والشباب والرياضة .

وأكد شعراوى التفاهم والتناغم الجيد وروح الفريق الذى تعمل به حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فالجميع يعمل كفريق عمل واحد وشغلها الشاغل هو تحقيق تطلعات الشعب المصرى فى مختلف المجالات وسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بصورة سريعة وعلى أكمل وجه .

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تهتم بصورة كبيرة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفر كافة عوامل النجاح للشباب فى تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى والمحافظات، لزيادة معدلات تلك المشروعات بما يساعد على خلق فرص عمل بالمحافظات للشباب من الجنسين وخاصة فى القرى والريف بما يساعد على تحسين معيشة المواطنين وزيادة معدلات الدخل الشهرى لهم .

وأكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الذى يوليه لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص والشباب من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة فى المحافظات خاصة عند زيارتهم لدواوين عموم المحافظات والأحياء المختلفة للحصول على بعض الخدمات .

وشدد شعراوى على أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بعودة البناء المخالف أو العشوائى بالمحافظات، مؤكداً على أهمية دور الشباب فى توعية المواطنين بخطورة البناء المخالف .

وعلى هامش الختام اصطحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى جولة تفقدية داخل المركز الأوليمبى بالمعادى، حيث شهد تسليم المرحلة الأولى من الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حضر الختام كل من الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى، الدكتور هشام الهلباوى المشرف على برنامج تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، يوسف وردانى مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير قدرات الشباب، الدكتورة ميرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، مجدى رشدى رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير قدرات الشباب.