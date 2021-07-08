"خارجية النواب": جلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبي كاشفة لمواقف الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال كريم عبدالكريم درويش، إن عقد جلسة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، يمثل إنجازًا للدبلوماسية المصرية والعربية، فقد بذلت كل من مصر والسودان جهودًا على عدة مسارات أولها، توحيد الموقف العربي من الحقوق المصرية السودانية وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزاري العربي بهذا الشأن والذي نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية للتواصل ودعم الموقف المصري والسوداني دوليًا واقليميًا.

وتابع "درويش"، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة للتواصل مع أشقائها الأفارقة في ضوء رغبة الطرف الإثيوبي في إحداث انقسام عربى أفريقى ونجحت مصر وقيادتها في إبراز قضيتهم العادلة مع أشقائها الأفارقة وتحديدًا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحاد الافريقي.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية لأهمية الدور الذي قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الأمن في التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الأطراف في استئناف مفاوضات وفق جدول زمني محدد يفضي لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الإجراءات الأحادية.

ولفت البرلماني إلى أن جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان، وما إذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وختم درويش بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية، ولن تسمح بالتفريط في تلك الحقوق التي تعد أمنًا قوميًا مصريًا وعربيًا.