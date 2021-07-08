"أعلنت زواجها من كلب".. 6 معلومات عن البلوجر هبة مبروك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

"ضل كلب ولا ضل.. كملوا انتوا بقى" بهذه الكلمات أعلنت البلوجر المصرية هبة مبروك زواجها من كلب، ما أثار سخرية واستهجان جمهورها الذين تخطوا المليون متابع على موقع انستجرام فقط.

ونشرت هبة، صورة لها مع كلب مرتدية فستان زفاف، بينما حمل الكلب ورقة مكتوب عليها "حفل زفاف".

ويرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن هبة مبروك، على النحو التالي:

1- شقيقها البلوجر محمد مبروك، يمتلك أكثر من مليون متابع على موقع انستجرام.

2- لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها مع كلب في جلسة تصوير.

3- سبق لها الزواج قبل طلاقها، ولديها ابن.

4- ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018.

5- يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي مليون و100 ألف متابع على انستجرام.

6- تشارك في فيلم "العلمين" بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.​