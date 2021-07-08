محافظ القاهرة يفتتح الجزيرة الوسطى بشارع العروبة بعد تطويرها "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع العروبة، والتي نفذتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير أحدثت نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها تعد المرحلة الأولى ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع العروبة، وشملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة، وزيادة الخضرة والنباتات المزهرة وعمل ممرات زخرفية.

وأكد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه تم الإنتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى وتم الانتهاء منها في البداية لوجود التمثال الأثري الذي يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور، ولا تشتت قائدي السيارات وتبرز الشكل الجمالي للتمثال الأثري.