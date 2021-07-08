مصر تتسلم رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تسلمت مصر اليوم في ختام فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر

وشكرت مايا مرسي رئيس المجلس القومي دولة بوركينا فاسو والوزيرة هيلين ماري لورنس وزيرة بوركينا فاسو للمرأة والتضامن الوطني والأسرة على مجهوداتها خلال فترة رئاستها الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي وما شهدناه من انجازات، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي شهدتها الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري وتزامنها مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم وما نتج عنها من الكثير من التداعيات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.

كان ذلك ضمن اجتماعات الدورة الثامنه للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2021، بحضور لفيف من الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت مرسي في كلمتها علي اهتمام الدولة بملف تمكين المراة الذي حظي وبصفتها رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة، شكرت الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المساندة في جميع مراحل تأسيس منظمة تنمية المرأة حتى دخولها حيز النفاذ وبدء عملها في القاهرة.

تناقش الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي، الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة "كوفيد – 19".

وأشارت إلى أن العام الماضي تم إطلاق منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عندما دخل نظامها الأساسيحيز التنفيذ وقد تزامن هذا الاطلاق مع ما يشهده العالم من واقع جديد نتج عن جائحة كوفيد-19، لكنه أكد الالتزام الصادق من الدول لمواصلة الطريق نحو المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.