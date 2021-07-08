قاصر غرتها الأموال.. كواليس سقوط فتاة التيك توك موكا حجازي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات ضبط فتاة التيك توك "موكا حجازي" على خلفية اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن المتهمة تدعى "نانسي. أ."، تبلغ من العمر 16 سنة، مقيمة بعزبة الهجانة بمدينة نصر محافظة القاهرة.

أضافت المصادر أن مأمورية من الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبطها أثناء تواجدها بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

حسب المصادر - التي رفضتنشر اسمها- تحرر المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021، واقتيادها إلى مقر النيابة العامة للتحقيق.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "موكا"؛ بتهمة إنشاء حساب إلكتروني وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام" ، وموقع "يوتيوب".

وبمواجهتها أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها فى تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة ، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما إعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية