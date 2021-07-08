ضبط 1298 مُعدِّة بترولية غير خالصة الرسوم الجمركية في العامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهمت الأجهزة الأمنية مخازن إحدى شركات المعدات البترولية والمستلزمات الطبية كائنة بالمنطقة الحرة بالعامرية.

وأمكن ضبط 1298 مُعدِّة ومهمات بترولية "حلقات ووصلات معدنية– قطع إسطوانية- مواد لاصقة– جلب– جوانات- مضخات– وأفيز معدني"، و940 قطعة مستلزمات طبية متنوعة، 4776 كرتونة مستلزمات طبية متنوعة "سائل جل– هاند جل كمامات- وقفازات طبية)، أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالمخالفة للقانون.

وقدرت القيمة والرسوم والغرامة الجمركية بمبلغ سبعة ملايين، وتسعمائة وواحد وتسعين ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا.